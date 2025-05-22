Число сбитых у Москвы беспилотников 22 мая выросло до 17

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще 12 сбитых беспилотников на пути к столице. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. На месте падения работают сотрудники оперативных служб. Всего 22 мая над столицей было сбито 17 БПЛА.

За 21 мая силы ПВО отразили атаку 27 беспилотников над Москвой. Главные аэропорты столицы приостанавливали свою работу в течение дня. Сейчас не выпускают и не принимают авиарейсы в аэропортах Внуково и Шереметьево.