Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Московский аэропорт Шереметьево приостановил свою работу в ночь на 22 мая, сообщили в Росавиации. С 2:45 мск воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы. Это третий раз за сутки, когда в аэропорту вводят подобные ограничения.

Ранее ограничения ввели в остальных главных аэропортах Москвы — Домодедово, Внуково и Жуковский. С 2:47 мск Домодедово и Жуковский работают в стандартном режиме. Ограничения во Внуково на момент публикации продолжают действовать.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, 22 мая над столицей было сбито 13 беспилотников. О повреждениях и пострадавших не сообщается.