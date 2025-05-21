Губернатор о победе «Локомотива»: Это возрождение легендарной команды
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил ХК «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале главы региона.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Это не просто победа, это возрождение легендарной команды и дань памяти ребятам "Локомотива" 2011 года. Сегодня весь наш регион гордится своей командой. Спасибо огромное, парни, за такую игру! Вы настоящие бойцы, и мы уважаем наших соперников!»,— написал господин Евраев.
«Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Ярославцы в финальной серии обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4-1. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин рассказал, что победа далась тяжело. После игры команду поздравил Владимир Путин.