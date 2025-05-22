Наставник «Локомотива»: Смогли реализовать свою мечту

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин после завоевания Кубка Гагарина рассказал, что победа далась тяжело. Комментарии, сказанные в эфире «Матч ТВ», приводит Sportbox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» победил в пятом матче финальной серии с челябинским «Трактором» и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Очень тяжелое чемпионство. Очень тяжелые четыре года, мы прошли через многое. Но смогли реализовать свою мечту, это мужской поступок. Мы в седьмом матче серии с "Авангардом" сказали, что время божьей благодати. Если мы этот момент пройдем, то все будет хорошо»,— прокомментировал Игорь Никитин.

В матче 21 мая «Локомотив» вел в счете, однако за 6,5 минут до конца игры «Трактор» сравнял, победитель определился в овертайме.

«Не дотерпели чутьчуть. Но мы все люди. Парни — молодчики, что справились. Все отлегло»,— сказал главный тренер.

Напомним, что Игорь Никитин во второй раз выигрывает Кубок Гагарина. В прошлый раз — в качестве наставника ЦСКА.

Алла Чижова