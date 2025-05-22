Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив»

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру ярославского ХК «Локомотив» Игорю Никитину и поздравил команду с победой в Кубке Гагарина. Хоккейный клуб опубликовал комментарий наставника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас звонил глава государства. Всех поздравлял. Благодарил за то, что вы сделали для Ярославля, для России. Я за вас горжусь»,— сказал Игорь Никитин. После чего игроки стали скандировать «Россия!».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» впервые стал обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова