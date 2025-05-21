«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Счет в Ярославле по итогам матча 21 мая — 2:1, счет в серии — 4-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В первом периоде до заброшенных шайб не дошло — вратари спасали, поэтому счет к началу второго периода был 0:0.

На 26-й минуте «Трактор» заработал удаление, и через 6 секунд «Локомотив» реализовал большинство — отличился Мартин Гернат. Следом за этим защитник ярославцев Андрей Сергеев получил 4-минутный штраф за игру высоко поднятой клюшкой. Железнодорожники отстояли меньшинство и забить челябинцам не дали. Второй период закончился счетом 1:0 в пользу «Локомотива».

В третьем периоде, за 6 минут до конца матча, «Трактор» сравнял счет, забил Стивен Кэмпфер. Таким образом, игра перешла в овертайм. Победный гол забил игрок «Локомотива» Максим Шалунов.

Алла Чижова