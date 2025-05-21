Президент ЮАР Рамафоса: в стране нет геноцида белых фермеров

Президент США Дональд Трамп встретился с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. В ходе беседы господин Трамп продемонстрировал материалы, которые якобы доказывают насилие против белых фермеров в африканской республике. Лидер ЮАР заявил, что ничего подобного не видел. Он заверил, что в ЮАР нет места геноциду белокожих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это могильные камни — более тысячи — белых фермеров. Кресты по обеим сторонам дороги»,— сказал американский президент, показывая кадры. Господин Рамафоса спросил, где сняты эти кадры. Сам факт насилия он не признал. Трансляция беседы двух президентов велась на YouTube-канале Fox News.

По словам господина Рамафосы, в ЮАР происходит большое количество преступлений, в том числе против темнокожих и государственной политики. Действий, направленных на нарушение прав белых фермеров в республике, нет, заверил Сирил Рамафоса.

В феврале Дональд Трамп прекратил финансовую помощь ЮАР. В соответствующем распоряжении президент США напомнил о принятом в африканской республике законе. По нему власти ЮАР фактически могут конфисковать земли африканеров (потомков белых поселенцев) без компенсации. Господин Трамп убежден, что этот закон направлен на дискриминацию белого населения в ЮАР. Замгоссекретаря США Кристофер Ландау утверждал, что помимо угрозы экспроприации африканеры сталкивались и с прямым насилием. 12 мая целый рейс с запросившими убежище африканерами прибыл из ЮАР в США.

Подробности — в материале «Ъ» «Великое переселение африканеров».