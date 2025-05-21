Трамп: конфликт на Украине не касается США напрямую

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт не касается Соединенных Штатов напрямую. По его мнению, во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным он смог добиться «большого прогресса».

«Мы пытаемся помочь. На нас это не влияет: это не наши люди, не наши солдаты, это Украина и Россия»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. По данным источников NYT, Дональд Трамп позднее сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что стороны должны сами найти решение конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян