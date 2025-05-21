Петербуржца осудили за попытку теракта во время президентских выборов в Белгороде

2-й Западный окружной военный суд признал 36-летнего жителя Санкт-Петербурга Алексея Пальчикова виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на совершение теракта (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Его приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием трех первых лет в тюрьме и остальной части в колонии строгого режима. Кроме того, Пальчикову назначили ограничение свободы на два года и штраф в 600 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, петербуржец установил контракт с террористической и запрещенной в РФ организацией «Русский добровольческий корпус». Он согласился за 50 тыс. руб. выполнить задание куратора. После этого приехал в Белгород, изъял из тайника самодельное взрывное устройство и 7 марта 2024 года установил у входа на избирательный участок, где проходило голосование на последних президентских выборах. Силовики пресекли деятельность фигуранта в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обезвредили взрывное устройство.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал о приговоре воронежцу Родиону Багирову, пытавшемуся устроить взрыв рядом с отделом полиции в Белгороде. За это его приговорили к 17 годам лишения свободы.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова