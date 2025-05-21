Курс биткойна обновил исторический максимум

Стоимость биткойна в ходе торгов обновила исторический максимум и в 18:05 мск достигла $109,5 тыс. В предыдущий раз криптовалюта обновляла максимум 20 января, когда ее цена превысила $109,3 тыс.

Согласно данным торгов на бирже Coinbase, к 18:54 мск биткойн замедлил рост до $109,1 тыс. (+0,3%). На бирже Binance в это же время он торговался на уровне $108,66 тыс. (+3,3%).

В начале мая биткойн превысил $100 тыс. впервые с 7 февраля. Так криптовалюта отреагировала на решение Федеральной резервной системы США по сохранению кредитной ставки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биткойнечный праздник».