Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО снизилась почти на 42%

Чистая прибыль «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» по МСФО по итогам первого квартала 2025 года составила 92,6 млрд руб. Это на 42% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В сообщении «Газпром нефти» также сказано, что выручка компании за отчетный период сократилась на 8,8%, до 890,9 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила почти 272 млрд руб. (–23%). Капитальные вложения выросли на 42,8%, до 178,3 млрд руб.

Добыча «Газпром нефти» по итогам первого квартала составила 32,54 млн тонн нефти (+5,3%). Нефтепереработка увеличилась на 1,8%, до 10,58 млн тонн.

Как пояснила компания, на динамику финансовых показателей повлияло ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долги за полцены».

Петр Бузлаев