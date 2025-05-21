Воронежский комбинат «Молвеста» может не выплатить дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (входит в ГК «Молвест» депутата Госдумы Аркадия Пономарева) рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024 год, а чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб. — не распределять. Об этом сообщили на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Молвест» скорректировал параметры проекта по строительству завода глубокой переработки молока. Изначально его планировали построить на площадке «Воронежского» или в индустриальном парке «Масловский» Новоусманского района, однако в итоге ГК остановилась на Калачеевском районе Воронежской области. Кроме того, объем вложений в проект вырос до 8 млрд руб.

Об изначальных параметрах проекта — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова