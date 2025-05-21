В Финляндии впервые отработали запуск ракет Hellfire

В ходе совместных учений Финляндии с Великобританией и Швецией впервые отработали запуск управляемых ракет класса «воздух--земля» AGM-114 Hellfire. Об этом сообщили финские силы обороны. Учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 стартовали на полигоне «Роваярви» в Лапландии 12 мая.

Силы обороны Финляндии сопроводили пост в социальной сети X видео. На нем показано, как ракеты устанавливаются на вертолете, после чего запускаются по танку, выбранному в качестве наземной цели.

В учениях Northern Strike участвует около 6,5 тыс. военнослужащих, в том числе из Швеции и Великобритании. По данным сухопутных войск Финляндии, помимо ракет в учениях задействованы британские ударные вертолеты AH-64E Apache, финские истребители F/A-18 Hornet, а также вертолеты военно-воздушных сил всех трех стран.

Как сообщил «РИА Новости» посол России в Финляндии Павел Кузнецова, всего на 2025 год страна запланировала 115 маневров. По его словам, с момента вступления в НАТО в 2023 году Финляндия стала наращивать число национальных учений.