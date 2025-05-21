Израильские солдаты открыли огонь при появлении дипломатов

Сегодня израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы при приближении группы дипломатов из разных стран. Дипломаты посещали город Дженин на Западном берегу реки Иордан. В составе группы были представители России, ЕС, Великобритании, Китая, Бразилии и некоторых других стран. Никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что дипломаты отклонились от согласованного маршрута в сторону «зоны активных боевых действий», так что действовавшие там израильские солдаты сделали предупредительные выстрелы, чтобы они покинули этот район. «ЦАХАЛ сожалеет о причиненных неудобствах»,— отметили там. Власти Палестинской автономии, в свою очередь, заявили, что ЦАХАЛ «преднамеренно открыл огонь по аккредитованной дипломатической делегации».

Яна Рождественская