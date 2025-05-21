Bloomberg: Трамп дал понять европейским лидерам, что убежден в победе России

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что убежден в победе России на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, в разговоре с коллегами из стран Европы господин Трамп повторял «тезисы Кремля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Неназванный европейский чиновник сказал Bloomberg, что на фоне последних событий Европа опасается отхода Дональда Трампа от посреднических усилий по Украине. По словам другого собеседника агентства, президент США «ясно дал понять», что отступает от собственного предложения о необходимости перемирия.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным 19 мая Дональд Трамп созвонился с лидерами Украины, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Еврокомиссии. Как писали СМИ, Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин представит «мирный меморандум» с условиями прекращения огня. При этом, по словам источника, американский лидер заверил, что попросил российского коллегу представить условия, с которыми можно будет согласиться.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян