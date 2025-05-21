Главные новости за 21 мая. Кавказ

Власти Ставрополя ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского.

Ставропольский суд вынес приговор 67-летней местной жительнице по делу о смертельном нападении собак на ребенка. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначили наказание в виде 1,6 года лишения свободы.

Прямые инвестиции в инфраструктуру особых экономических зон туристского типа в Северо-Кавказском федеральном округе превысили 90 млрд руб.

На Ставрополье расследуют деятельность организованной преступной группы из четырех человек, которая в течении двух лет получала доход свыше 9,7 млн руб. от незаконных банковских операций.

Власти Ставропольского края в 2025 году увеличили вдвое финансирование модернизации первичного звена здравоохранения — до 2,27 млрд руб.

Сотрудники полиции и УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике ликвидировали межрегиональную группу наркоторговцев.

Сильный ночной дождь с градом в Ставропольском крае повалил 15 деревьев, повредил два автомобиля и кровлю школы, нарушив электроснабжение 25 населенных пунктов.