Шквалистый ветер в Ставрополье повредил школу и обесточил 25 населенных пунктов

Сильный ночной дождь с градом в Ставропольском крае повалил 15 деревьев, повредил два автомобиля и кровлю школы, нарушив электроснабжение 25 населенных пунктов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Стихия затронула Изобильненский, Красногвардейский, Новоалександровский и Труновский муниципальные округа. В результате непогоды упало 15 деревьев и пострадали два автомобиля.

В городе Новоалександровске частично разрушена кровля школьного здания на площади 350 кв. м. Спасатели восстановили подачу электричества в 25 населенных пунктах региона.

Для ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 67 специалистов и 26 единиц техники. Как сообщал «Ъ-Кавказ» накануне метеорологи объявили в крае штормовое предупреждение, прогнозируя сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер со скоростью до 20-25 метров в секунду.

Николай Аксенов