ОПГ из Ставрополя заработала 10 млн рублей на незаконной банковской деятельности

На Ставрополье расследуют деятельность организованной преступной группы из четырех человек, которая в течении двух лет получала доход свыше 9,7 млн руб. от незаконных банковских операций. По версии следствия основная прибыл ОПГ шла от сокрытия средств компаний и предпринимателей от государственного контроля, сообщили в СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Фигуранты разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные организации. Для клиентов, пользовавшихся услугами нелегального банка, изготавливались фиктивные платежные документы о якобы поставленных товарно-материальных ценностях»,— следует из сообщения.

На основании поддельных договоров на счета подконтрольных организаций перечислялись средства, которые после обналичивания возвращались заказчикам за вычетом комиссии.

Подозреваемым инкриминируется преступление по п., а ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершенное организованной группой).

Николай Аксенов