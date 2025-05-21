Силовики пресекли деятельность наркогруппы с оборотом в 100 млн рублей в КЧР

Сотрудники полиции и УФСБ по Карачаево-Черкесской Республике ликвидировали межрегиональную группу наркоторговцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД России Фото: МВД России

При обыске в домах фигурантов и в обнаруженных тайниках на территории КЧР изъято свыше 10 кг запрещенных веществ, а также колбы, упаковочные материалы, весы и другие улики. Рыночная стоимость конфискованной партии наркотиков, включающей метадон, мефедрон и героин, оценивается примерно в 100 млн руб.

По предварительным данным, злоумышленники наладили распространение различных наркотических веществ через систему тайников-закладок на территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев.

В ходе спецоперации правоохранители задержали шестерых подозреваемых — граждан одной из стран Средней Азии. Двое из них, по версии следствия, выступали организаторами преступной сети.

Следственное управление МВД по Карачаево-Черкесии возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 228.1, а также ст. 30 и 228.1 УК РФ. Всех подозреваемых заключили под стражу.

Полиция продолжает мероприятия для выявления дополнительных эпизодов противозаконной деятельности задержанных и поиска возможных соучастников.

Тат Гаспарян