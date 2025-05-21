Финляндия разместит на границе с Россией камеры с искусственным интеллектом

Заграждение, возводимое Финляндией на границе с Россией, будет оснащено видеокамерами с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. В российском МИДе скептически отнеслись к планам соседней страны, высказав сомнение в эффективности технологии.

«Эти камеры научились различать людей и животных,— сообщил Yle представитель погранохраны Эса Вейкканен.— То есть животные вблизи границы не вызывают срабатывания сигнализации».

Подполковник Вейкканен добавил, что, помимо технологии ИИ, для наблюдения будут применяться камеры ночного видения. Также планируется использовать систему громкоговорителей для оповещения приближающихся к госгранице лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию финских СМИ, поинтересовалась степенью готовности пограничной стены. «А медведей (камеры смогут различать. — "Ъ")? Кстати, забор-то построили?» — написала дипломат в Telegram-канале.

В феврале погранслужба Финляндии сообщала, что забор на границе с РФ будет построен досрочно, основную часть работ планируется завершить в 2025 году.