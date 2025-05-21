Дело экс-директора тюменского драмтеатра и его зама передано в кассационный суд

В Седьмой кассационный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении бывшего директора Тюменского большого драматического театра Сергея Осинцева и его экс-заместителя Александра Чурсина, обвиняемых в мошенничестве на 30 млн руб., сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, дело передано в кассационную инстанцию в связи с ходатайством адвокатов обвиняемых о смене территориальной подсудности. «Разрешение данного ходатайства, связанного с передачей уголовного дела в суд, действующий на территории другого субъекта Российской Федерации, но в пределах одного судебного кассационного округа, не относится к прерогативе Тюменского областного суда», — говорится в сообщении. Ранее адвокаты Чурсина и Осинцева ходатайствовали о переносе рассмотрения дела в Екатеринбург, ссылаясь на давление, «в том числе со стороны прессы».

Напомним, по версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года обвиняемые, используя служебное положение, ввели в заблуждение руководство Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) относительно необходимости заключения договоров на совместный прокат спектаклей с двумя аффилированными организациями.

В результате ТКТО заключило договоры с организацией фактическим руководителем являлся заместитель директора театра господин Чурсин. Сообщники намеренно занижали доход театра в документах. Как установило следствие, обвиняемые потратили похищенные 30 млн руб. на личные нужды.

Мария Шараева