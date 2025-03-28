В Тюмени будут судить руководство драмтеатра за хищение 30 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина в Тюмени, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 30 млн руб., сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года обвиняемые, используя служебное положение, ввели в заблуждение руководство Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО) относительно необходимости заключения договоров на совместный прокат спектаклей с двумя аффилированными организациями.

В результате ТКТО заключило договоры с организацией фактическим руководителем являлся заместитель директора театра господин Чурсин. Обвиняемые намеренно занижали доход театра в документах.

Обвиняемым вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе расследования проведены многочисленные допросы, обыски и экспертизы и наложен арест на имущество обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в июле 2024 года Сергей Осинцев и Александр Чурсин обвинялись в хищении более 14 млн руб. Ленинский районный суд Тюмени отправлял их под домашний арест сроком до 27 августа.

Полина Щуцкая