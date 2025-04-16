Дело о мошенничестве в Тюменском драмтеатре передано в областной суд

Центральный районный суд Тюмени постановил передать материалы уголовного дела в отношении директора Тюменского Большого драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина в Тюменский областной суд для решения вопроса о территориальной подсудности, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на суд. Адвокаты подсудимых ходатайствовали о переносе рассмотрение дела в Екатеринбург, ссылаясь на давление, «в том числе со стороны прессы».

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Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Тюменский областной суд

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

По данным издания, суд продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий обоим подсудимым на три месяца, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.

Напомним, руководители театра обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По данным следствия, в июле 2024 года Сергей Осинцев и Александр Чурсин инициировали заключение договоров с подконтрольными заместителю театра фирмами, похитив в результате свыше 30 млн руб. Средства были потрачены на личные нужды.

Полина Щуцкая