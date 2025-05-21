Бастрыкин: более 900 уголовных дел возбудили из-за ударов дронов ВСУ по России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поучаствовал в Международном молодежном юридическом форуме и прочел лекцию о расследовании преступлений ВСУ. По его словам, 910 уголовных дел возбудили по факту ударов украинских БПЛА по территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На первый план при нанесении со стороны противника террористических ударов вглубь территории России вышло применение беспилотных воздушных судов самолетного, квадрокоптерного, гексокоптерного типа, FPV-дронов, несущих на своем корпусе смертоносные взрывные устройства»,— отметил господин Бастрыкин. Трансляция лекции велась на сайте форума.

Только с начала мая СКР расследовал несколько случаев, связанных с ударами ВСУ по российским регионам. 1 мая ВСУ ударили FPV-дронами в районе центрального рынка в городе Алешки Херсонской области. Погибли 7 человек, более 20 ранены. В результате СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По факту ракетного обстрела Рыльска в Курской области 11 мая возбудили уголовное дело по признакам теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).