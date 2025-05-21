Бенефициар Домодедово Каменщик подал апелляцию на запрет покидать Россию

Один из бенефициаров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик подал апелляционную жалобу на решение Московского арбитражного суда. 14 мая суд отказался отменить запрет на выезд бизнесмена из России. Ограничение действует с 21 февраля.

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Жалоба господина Каменщика поступила в суд 20 мая. В ближайшее время она будет передана для рассмотрения в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Запрет на выезд Дмитрия Каменщика из России был введен в рамках иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг» — группы компаний, владеющих и оперирующих инфраструктурой аэропорта Домодедово. По данным ведомства, бенефициары Дмитрий Каменщик и Валерий Коган незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили прибыль компании за рубеж, имея иностранное гражданство. На этом основании Генпрокуратура потребовала передать акции ООО государству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прокуроры высадились в Домодедово».

Екатерина Отрашкевич