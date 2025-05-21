Reuters: Украина подготовила предложения для ужесточения санкций ЕС против РФ

На следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые шаги по изоляции России, включая конфискацию российских активов и введение дополнительных санкций. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на 40-страничный документ, который планирует представить Киев европейским союзникам.

Как пишет Reuters, в заявлении Киев призывает ЕС принять законодательные меры, которые позволят как можно скорее конфисковать замороженные российские активы и передать их на восстановление Украины. Также, как утверждается в документе, санкции блока за пределами его территории должны применяться более решительно.

Речь идет в том числе об иностранных компаниях, которые используют европейские технологии для помощи России, отмечает Reuters. К тому же вторичные санкции, по мнению украинских властей, должны быть введены против покупателей российской нефти, cреди которых — Индия и Китай. В документе отмечается, что санкционное давление ЕС особенно важно из-за позиции американской администрации: «Сегодня Вашингтон фактически прекратил участие практически во всех межправительственных платформах, посвященных санкциям и экспортному контролю».

Как сообщали источники Axios и Reuters, после телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что не поддерживает идею об ужесточении санкций против РФ. Тем временем ЕС накануне утвердил новый, 17-й пакет антироссийских санкций. В Еврокомиссии отмечали, что сроки его вступления в силу зависят от хода переговоров по Украине.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян