«Росатом»: Финляндия должна возместить убытки из-за остановки АЭС «Ханхикиви»

Финляндия — единственная страна, которая демонстративно отказалась от сотрудничества с «Росатомом», сказал гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, финская сторона в судебном порядке обязана возместить «Росатому» убытки за разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви-1».

Господин Лихачев выступил на правительственном часе в Совете федерации. Он назвал решение финских властей политизированным и уточнил, что «комментировать его с точки зрения здравого смысла очень сложно». Глава «Росатома» утверждает, что правительство Финляндии «как черт от ладана бегало» от проекта АЭС, а у финского бизнеса «не хватило смелости в годы санкционного давления этот проект отстоять».

«Политические убеждения финского правительства нас волнуют не сильно. Они должны заплатить, на наш взгляд, и возместить нам те убытки, которые были понесены в ходе первого этапа строительства и создания проекта»,— убежден Алексей Лихачев (цитата по «РИА Новости»).

АЭС «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в 2015 году. В мае 2022-го финская Fennovoima расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине. В том же году Fennovoima потребовала от российской стороны €1,7 млрд, «Росатом» подал ответные иски на €3 млрд, а также потребовал вернуть заем на €920,5 млн. В 2024 году суд в Париже счел необоснованным отказ Финляндии от проекта.