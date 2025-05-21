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Экс-нападающий «Урала» Эрик Бикфалви вернется в Екатеринбург на прощальный матч

Бывший нападающий ФК «Урал» Эрик Бикфалви на один день вернется на прощальный матч в Екатеринбург из Румынии. Сейчас он выступает за румынский клуб «Оцелул», сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Эрик Бикфалви

Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Торжественная церемония проводов нападающего состоится 24 мая во время матча 34-го тура чемпионата первой лиги «Урал» — СКА-Хабаровск на «Екатеринбург-Арене». В клубе обещают множество сюрпризов для игрока и зрителей.

В среду, 23 мая, Эрик Бикфалви проведет фото- и автограф-сессию для болельщиков в фирменном магазине футбольного клуба в торговом центре «Гринвич».

Напомним, в конце декабря тренер ФК «Урал» Олег Шатов заявил, что клуб «ищет компромисс в переговорах» с румынским нападающим. После чего стало известно стало известно о прекращении сотрудничества с футболистом по взаимной договоренности. Эрик Бикфалви провел в «Урале» семь сезонов и забил 61 гол, став лучшим бомбардиром клуба.

Полина Щуцкая

Фотогалерея

«Уральский Тор»: карьера Эрика Бикфалви в ФК «Урал»

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Эрик Бикфалви (справа) пришел в ФК «Урал» в 2017 году. Ранее он играл в румынских клубах, а в 2016 году приехал в Россию, чтобы выступать за «Томь»

Эрик Бикфалви (справа) пришел в ФК «Урал» в 2017 году. Ранее он играл в румынских клубах, а в 2016 году приехал в Россию, чтобы выступать за «Томь»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

За восемь лет Эрик Бикфалви провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста

За восемь лет Эрик Бикфалви провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Эрик Бикфалви быстро стал лидером ФК «Урал» и за внешний вид получил прозвище Тор — в честь героя мифологии викингов

Эрик Бикфалви быстро стал лидером ФК «Урал» и за внешний вид получил прозвище Тор — в честь героя мифологии викингов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Биквалфи пять раз подряд становился лучшим бомбардиром ФК «Урал» в чемпионате России

Эрик Биквалфи пять раз подряд становился лучшим бомбардиром ФК «Урал» в чемпионате России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Эрик Бикфалви (в центре) во время матча с &quot;Ростовом&quot;. 2019 год

Эрик Бикфалви (в центре) во время матча с "Ростовом". 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Кинус  /  купить фото

Эрик Бикфалви на экскурсии на Уралмашзаводе. 2018 год

Эрик Бикфалви на экскурсии на Уралмашзаводе. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви (справа) во время матча с &quot;Динамо&quot; (Москва). 2023 год

Эрик Бикфалви (справа) во время матча с "Динамо" (Москва). 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Эрик Бикфалви (второй слева) во время матча с ЦСКА. 2023 год

Эрик Бикфалви (второй слева) во время матча с ЦСКА. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

&quot;Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет – это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет&quot;,— говорится в прощальном обращении Эрика Бикфалви

"Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет – это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет",— говорится в прощальном обращении Эрика Бикфалви

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви во время матча с &quot;Зенитом&quot;. 2020 год

Эрик Бикфалви во время матча с "Зенитом". 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви (слева) во время матча с &quot;Локомотивом&quot; (Москва)

Эрик Бикфалви (слева) во время матча с "Локомотивом" (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Эрик Бикфалви во время матча с &quot;Рубином&quot;. 2023 год

Эрик Бикфалви во время матча с "Рубином". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Эрик Бикфалви перед матчем с &quot;Зенитом&quot;. 2022 год

Эрик Бикфалви перед матчем с "Зенитом". 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви во время матча с &quot;Нижним Новгородом&quot;. 2021 год

Эрик Бикфалви во время матча с "Нижним Новгородом". 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Эрик Бикфалви (справа) пришел в ФК «Урал» в 2017 году. Ранее он играл в румынских клубах, а в 2016 году приехал в Россию, чтобы выступать за «Томь»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

За восемь лет Эрик Бикфалви провел за «Урал» 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Эрик Бикфалви быстро стал лидером ФК «Урал» и за внешний вид получил прозвище Тор — в честь героя мифологии викингов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Биквалфи пять раз подряд становился лучшим бомбардиром ФК «Урал» в чемпионате России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Эрик Бикфалви (в центре) во время матча с "Ростовом". 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Кинус  /  купить фото

Эрик Бикфалви на экскурсии на Уралмашзаводе. 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви (справа) во время матча с "Динамо" (Москва). 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Эрик Бикфалви (второй слева) во время матча с ЦСКА. 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

"Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет – это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет",— говорится в прощальном обращении Эрика Бикфалви

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви во время матча с "Зенитом". 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви (слева) во время матча с "Локомотивом" (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Эрик Бикфалви во время матча с "Рубином". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Эрик Бикфалви перед матчем с "Зенитом". 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Эрик Бикфалви во время матча с "Нижним Новгородом". 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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