Экс-нападающий «Урала» Эрик Бикфалви вернется в Екатеринбург на прощальный матч
Бывший нападающий ФК «Урал» Эрик Бикфалви на один день вернется на прощальный матч в Екатеринбург из Румынии. Сейчас он выступает за румынский клуб «Оцелул», сообщили в пресс-службе ФК «Урал».
Эрик Бикфалви
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Торжественная церемония проводов нападающего состоится 24 мая во время матча 34-го тура чемпионата первой лиги «Урал» — СКА-Хабаровск на «Екатеринбург-Арене». В клубе обещают множество сюрпризов для игрока и зрителей.
В среду, 23 мая, Эрик Бикфалви проведет фото- и автограф-сессию для болельщиков в фирменном магазине футбольного клуба в торговом центре «Гринвич».
Напомним, в конце декабря тренер ФК «Урал» Олег Шатов заявил, что клуб «ищет компромисс в переговорах» с румынским нападающим. После чего стало известно стало известно о прекращении сотрудничества с футболистом по взаимной договоренности. Эрик Бикфалви провел в «Урале» семь сезонов и забил 61 гол, став лучшим бомбардиром клуба.