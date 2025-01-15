Футбольный клуб «Урал» покинул румынский нападающий Эрик Бикфалви

Известный футболист Эрик Бикфалви покинул ФК «Урал». Клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по взаимной договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Эрик Бикфалви присоединился к «Уралу» в январе 2017 года. Как отмечают в клубе, его первый матч за команду стал историческим: уступая 0:3 в 1/4 финала Кубка России «Краснодару», «шмели» сравняли счет и победили по пенальти. Два из трех голов в основное время забил Бикфалви. «Такой же яркой, зрелищной, красивой и с полной самоотдачей и получилась карьера Эрика в Екатеринбурге. Похоже, он забил в нашем клубе всеми возможными способами. Его голы попадали в европейские топы»,– прокомментировали в клубе.

За восемь лет карьеры в Екатеринбурге футболист провел 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 ассиста. Он не только прославился своим мастерством, но и завоевал любовь уральских болельщиков. Клуб выразил благодарность Эрику Бикфалви за вклад в историю «Урала».

Напомним, в конце декабря тренер ФК «Урал» Олег Шатов заявил, что клуб «ищет компромисс в переговорах» с румынским нападающим.

Подробнее – в материале «Ъ-Урал» «"Неудачно сыграли, мы не должны идти на третьем месте"».