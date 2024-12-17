Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФК «Урал» ведет переговоры о дальнейшей судьбе Эрика Бикфалви

Футбольный клуб «Урал» ищет компромисс в переговорах с нападающим Эриком Бикфалви, рассказал на пресс-конференции тренер ФК «Урал» Олег Шатов.

Эрик Бикфалви

Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«С Эриком Бикфалви сложная ситуация. Мы сейчас ищем компромисс в этой ситуации. Мы прекрасно понимаем, что Эрик большой профессионал, легенда клуба. Но нас, как тренерский штаб, его статистика не устраивает — он забил только один гол. Плюс травмы, возраст»,— сказал он. По его словам, сейчас клуб находится в поиске нападающего, который «сможет помочь с забитыми мячами».

«По ситуации с Эриком вы узнаете все в ближайшее время»,— добавил Олег Шатов.


Румынский футболист Эрик Бикфалви выступает за ФК «Урал» с 2017 года. В текущем сезоне он провел три матча в рамках Фонбет Кубка России и одиннадцать матчей в Мелбет Первой лиге, забил один гол. Ему 36 лет.

Николай Яблонский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...