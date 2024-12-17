ФК «Урал» ведет переговоры о дальнейшей судьбе Эрика Бикфалви

Футбольный клуб «Урал» ищет компромисс в переговорах с нападающим Эриком Бикфалви, рассказал на пресс-конференции тренер ФК «Урал» Олег Шатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Эрик Бикфалви

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«С Эриком Бикфалви сложная ситуация. Мы сейчас ищем компромисс в этой ситуации. Мы прекрасно понимаем, что Эрик большой профессионал, легенда клуба. Но нас, как тренерский штаб, его статистика не устраивает — он забил только один гол. Плюс травмы, возраст»,— сказал он. По его словам, сейчас клуб находится в поиске нападающего, который «сможет помочь с забитыми мячами».

«По ситуации с Эриком вы узнаете все в ближайшее время»,— добавил Олег Шатов.



Румынский футболист Эрик Бикфалви выступает за ФК «Урал» с 2017 года. В текущем сезоне он провел три матча в рамках Фонбет Кубка России и одиннадцать матчей в Мелбет Первой лиге, забил один гол. Ему 36 лет.

Николай Яблонский