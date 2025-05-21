Севастопольца приговорили к 18 годам за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Севастополя к 18 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, подсудимый Сергей Бикбаев, являясь противником проведения СВО, в начале 2024 года связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и сообщил о своей готовности помогать. Весной 2024 года кураторы велели ему найти тайники с самодельными взрывными устройствами, после чего перевезти их в обозначенные места.

Сергей Бикбаев извлек части устройств, в том числе электродетонаторы, один из которых успел перепрятать на территории города-героя, а второй перевез в арендуемое жилье. После этого его задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении севастопольца возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена») и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств). Верховный суд Крыма приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу 400 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь