В Донецке Ростовской области капремонт центральной больницы завершат в 2027 году

В Донецке Ростовской области капитальный ремонт центральной городской больницы завершат в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

По данным донского минздрава, работы в учреждении ведутся по графику. На ремонт больницы из областного бюджета было направлено более 550 млн руб. Раннее «Ъ-Ростов» сообщал, что в августе этого года в Донецке откроют новый Дом культуры.

В правительстве отметили, что проблемой медучреждений Донецка стала нехватка узких специалистов. «Ъ-Ростов» писал, что с похожим вопросом столкнулись в станице Вешенской, где в ЦРБ приостановили работу родильного отделения из-за неукомплектованности.

Из сообщения также следует, что минздраву поставлена задача «максимально тесно работать с учебными заведениями, выпускающих медиков, сопровождать каждого выпускника». Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», около 95% выпускников ростовского медвуза остаются работать в регионе.

Константин Соловьев