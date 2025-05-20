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В Донецке Ростовской области новый Дом культуры откроется в августе

В Донецке Ростовской области откроется новый Дом культуры в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Строительство объекта началось в 2022 году. Как отметили в сообщении, сроки сдачи неоднократно срывались из-за «нарушений со стороны подрядчика». В ДК все еще необходимо установить оборудование. Кроме зрительного зала в здании разместятся совет ветеранов и ЗАГС, на обустройство которого выделят дополнительные средства.

Константин Соловьев

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