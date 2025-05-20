В Донецке Ростовской области новый Дом культуры откроется в августе

В Донецке Ростовской области откроется новый Дом культуры в августе этого года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Строительство объекта началось в 2022 году. Как отметили в сообщении, сроки сдачи неоднократно срывались из-за «нарушений со стороны подрядчика». В ДК все еще необходимо установить оборудование. Кроме зрительного зала в здании разместятся совет ветеранов и ЗАГС, на обустройство которого выделят дополнительные средства.

Константин Соловьев