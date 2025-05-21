В курском селе Русское Поречное нашли тело 25-го убитого мирного жителя

Военные следователи в селе Русское Поречное Курской области нашли тело местной жительницы, погибшей от взрыва. Возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В совершении преступления ведомство подозревает украинских военнослужащих, вторгшихся в Курскую область. По версии следствия, убийство произошло не позднее января 2025 года. Сотрудники СКР начали опрашивать свидетелей и проводят опознание погибшей.

Русское Поречное освободили в январе 2025 года. В том же месяце СКР установил личности солдат ВСУ, убивших 22 жителей села. 14 мая следователи нашли тела еще двух селян. Отмечается, что перед убийством жителей пытали.

Подробнее об убийствах в курском селе — в материале «Ъ» «Зачистка в Русском Поречном».

Никита Черненко