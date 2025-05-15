Клещи покусали 115 жителей Югры с начала сезона

С начала сезона активности клещей в Ханты-Мансийском автономном округа (ХМАО-Югра) зафиксировано 115 обращений за медицинской помощью из-за укусов в 19 муниципалитетах, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Кондинском районе (25), Сургуте (14), Ханты-Мансийске (13) и Пыть-Яхе (12). За последнюю неделю зафиксировано 68 случаев, что в 2,6 раза больше предыдущей недели. Дети составляют 20% от общего числа пострадавших. Чаще всего клещи кусают югорчан в черте городов и поселков, далее следуют леса и дачи, часть клещей является завозной.

Вакцинированы от клещевого энцефалита только 21,7% обратившихся за помощью, причем среди детей этот показатель составляет 30%. Экстренная профилактика потребовалась для 73,9% пострадавших. Всего за четыре месяца план иммунизации против энцефалита выполнен на 44%.

Ирина Пичурина