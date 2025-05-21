Следствие просит отстранить должности новосибирского министра Гончарова

Сегодня в Октябрьском райсуде Новосибирска рассматривалось прошение следствия об отстранении от должности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции Новосибирской области. В материалах следствия указывается, что «министр Гончаров обвиняется в преступлении, совершенном в сфере обеспечения государственных нужд Новосибирской области, связанных с поставками имущества, необходимого для поддержания боеготовности и жизнеобеспечения лиц, находящихся в зоне СВО в период ее проведения». Постановлением Октябрьского районного суда дело передано по территориальной подсудности на рассмотрение в Центральный районный суд.

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ.

По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам для нужд СВО, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальная санкция — 10 лет лишения свободы), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которых также задержали, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По решению суда всех троих отправили в СИЗО.

Андрей Гончаров, считающий выдвинутые против него обвинения надуманными, заявил, что будет бороться за свое доброе имя и репутацию министерства, которое он возглавляет с 2019 года. Его защита обжаловала арест.

Илья Николаев