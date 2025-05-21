Мандат депутата Госдумы передали тюменскому экс-замгубернатора Сысоеву

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала освободившийся мандат депутата Госдумы экс-заместителю губернатора Тюменской области, вице-спикеру Тюменской облдумы Владимиру Сысоеву (ЛДПР), сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сысоев

Фото: duma.gov.ru Владимир Сысоев

Фото: duma.gov.ru

Ранее мандат принадлежал Евгению Маркову (ЛДПР), который представлял в Госдуме Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). На прошлой неделе он досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу — его назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ.

Владимир Сысоев представлял ЛДПР в Госдуме в 2015-2019 годах. В 2015 году ему был передан вакантный мандат члена фракции либерал-демократов Сергея Калашникова, который тогда перешел в Совет федерации. В 2016 году господин Сысоев был избран депутатом нижней палаты парламента по списку партии. В 2019 году сложил полномочия в связи с переходом в администрацию Тюменской области на пост заместителя губернатора, его мандат тогда перешел Евгению Маркову. В 2021 году Владимир Сысоев был избран депутатом Тюменской областной думы от ЛДПР, в которой возглавил депутатскую фракцию либерал-демократов и занял пост вице-спикера.

Он является членом ЛДПР более 15 лет — по словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, господин Сысоев долгое время работал с основателем партии Владимиром Жириновским, а регионы, которые он курирует, показывают хорошие результаты.

Ирина Пичурина