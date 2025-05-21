Третью концессионную школу в Новосибирске построят почти за 1,5 млрд рублей

Объявлен третий тендер на строительство концессионной школы в Новосибирске. Стоимость контракта по возведению объекта на ул. Татьяны Снежиной составила 1,48 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заказчик — ООО «Школа в Октябрьском районе». В качестве источников финансирования указаны собственные и привлеченные средства финансовых организаций. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 июня, итоги планируется подвести 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, образовательное учреждение будет рассчитано на 550 мест. Срок сдачи — в течение года с момента подписания договора.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне были объявлены два аукциона на строительство концессионных школ в Новосибирске. Начальная стоимость контракта на возведение и оснащение школы на 1100 мест по ул. Пролетарская составляет 2,11 млрд руб., по ул. Большая (825 мест) — 1,88 млрд руб. Заказчиками выступают ООО «Школа на Пролетарской» и ООО «Школа в Ленинском районе» соответственно.

В мае этого года минстрой региона принял решение о демонтаже шести концессионных школ. Как тогда сообщил замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, объекты находятся в аварийном состоянии. Ожидается, что их снесут до 14 июня.

Реализацией проектов занималось ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"». Срок завершения строительства учебных заведений изначально был определен до декабря 2022 года. Соглашение было подписано в 2019 году.

Александра Стрелкова