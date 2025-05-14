В Новосибирске снесут концессионные школы из-за выявленных дефектов

Минстрой Новосибирской области принял решение о демонтаже шести школ в Новосибирске, строительство которых велось в рамках концессионного соглашения. «Рабочая группа закончила обследование школ. Принято решение, что они находятся в аварийном состоянии. Объекты решено сносить. 15 мая будет заключен договор по сносу»,— заявил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента замгубернатора Роман Теленчинов

По его словам, минстрой проведет конкурс по выбору подрядчиков для строительства новых школ до 14 июня. Как пояснил господин Теленчинов, к этому моменту действующие школы необходимо снести.

Сейчас ведомство анализирует наличие материалов для строительства объектов на складах предыдущих подрядчиков. Новое оборудование планируется поставить из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Строительная готовность концессионных школ варьируется от 14% до 22%. Новый срок сдачи объектов — четвертый квартал 2026 года.

Реализацией проекта занималось ООО «Пятая концессионная компания "Просвещение"». Срок завершения строительства учебных заведений изначально был установлен на декабрь 2022 года. Соглашение было подписано в 2019 году.

В апреле прошлого года гендиректор «Пятой концессионной компании “Просвещение”» Отто Сопроненко обещал завершить строительство всех шести объектов в декабре 2023 года. В мае 2024-го стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении него из-за срыва сроков сдачи объектов. Отто Сопроненко были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова