Моор: уровень воды при паводке в Викуловском районе скоро достигнет максимума

Достижение максимального уровня воды во время паводка в Викуловском районе прогнозируется в течение трех дней, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. К утру 21 мая он достиг 1044 см, что ниже показателей 2017 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Кроме того, от пострадавших из-за паводка жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишим поступило 2510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. «По 2109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги»,— сказал глава региона.

Напомним, Викуловский район стал единственным муниципалитетом по руслу реки Ишим, где растет уровень воды. Накануне режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка ввели в деревнях Тюлешов Бор, Заборка, Чернышева и в селе Пестово в Викуловском районе и на ул. Вторая Заречная в селе Назарово и на ул. Мира,19 в деревне Кареглазова в Абатском районе.

Ирина Пичурина