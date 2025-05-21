В регионах Урала засеяли более 25% площадей во время посевной кампании

В Уральском Федеральном округе (УрФО) в ходе посевной кампании засеяли 1,1 млн га площадей — более 25% от всей планируемой территории, которая должна составить 4,3 млн га, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 752 тыс. га из 3,3 млн га, картофелем — 9,5 тыс. га из 30,4 тыс. га, овощами — 1,4 тыс. из 4,1 тыс. га. По словам полпреда Артема Жоги, работа идет в плановом порядке и проблем у аграриев нет.

Напомним, в этом году в Тюменской области собираются засеять территорию размером почти 1 млн га — в начале апреля сельхозпредприятия Бердюжского района приступили к раннему весеннему боронованию. Свердловские аграрии приступили к посевной кампании в начале мая. Техника вышла на поля в Артинском, Ачитском, Сысертском муниципальных округах, муниципальном округе Богданович, Нижнесергинском муниципальном районе и Красноуфимском округе — в регионе планируется засеять более 760 тыс. га.

Ирина Пичурина