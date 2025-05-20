Средняя площадь квартир в петербургских новостройках снизилась до 42 «квадратов»

Средняя площадь квартир на первичном рынке в Петербурге снизилась до 42 кв. м — это самое маленькое значение среди городов-миллионников. Соответствующие цифры опубликовали аналитики портала bnMAP.pro. С мая 2024 года площадь уменьшилась на 3,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Похожая тенденция происходит в большинстве городов. Это объясняют спросом на более дешевое жилье. Самое большое снижение за год зафиксировали в Омске — до -11%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость «квадрата» на вторичном рынке Петербурга выросла до 214 тысяч рублей. Средняя площадь лота составила 52,7 кв. м.

Андрей Маркелов