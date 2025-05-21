Совет директоров СМЗ рекомендует не выплачивать дивиденды за 2024 год
ОАО «Соликамский магниевый завод» опубликовало протокол заседания совета директоров общества. Как следует из документа, его члены рекомендовали общему собранию акционеров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Напомним, чистый убыток ОАО в прошлом году составил более 1,136 млрд руб. при выручке 11,213 руб. 2023 год общество закончило с прибылью 75 млн руб., прибыль в 2022 году составляла 3,5 млрд руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Также, как следует из протокола, в составе совета директоров предприятия ожидаются изменения. В частности, акционерам предлагается проголосовать за исключение из его состава финансового директора АО «Атомредметзолото» Марины Чебаненко. Ее место должна занять Светлана Полонянкина. По данным открытых источников, в АО «Атомредметзолото» она руководит направлением геологии и недропользования.
ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом».