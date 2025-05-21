В Челябинской области доказали сговор поставщиков на рынке школьного питания

Челябинское УФАС России доказало сговор пяти компаний и двух индивидуальных предпринимателей, которые поставляли горячее питание в школы региона. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для проверки на наличие признаков преступления по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции), сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

УФАС установило, что в 2022-2024 годах АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя принимали участие в 27 закупках. Для победы определенной компании они использовали антиконкурентные схемы «единственный поставщик» и «единственный победитель». Первая позволяет заранее установить компанию, которая сделает первое ценовое предложение и победит, вторая предполагает подачу мнимых заявок от участников для имитации конкуренции.

Также сообщники использовали общую инфраструктуру (IP-адреса, одинаковые номера телефонов и адреса электронной почты), имели длительные и устойчивые финансовые взаимоотношения и совместно принимали управленческие решения. Фактический доход участников сговора составил около 90 млн руб. Компании привлекут к административной ответственности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Челябинское УФАС России начало подозревать организации в сговоре в октябре прошлого года.

Виталина Ярховска