Перекупщики продают билеты на матч «Локомотива» по 20 тыс. рублей

В Ярославле на сайтах частных объявлений билеты на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» продают по 20 тыс. руб. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что электронная очередь за билетами достигла ста тыс. человек, что вызвало недовольство болельщиков. Многие столкнулись с техническими сбоями, из-за которых их место в очереди внезапно изменялось, а некоторые так и не смогли получить билеты.

Перекупщики, однако, сумели приобрести билеты и теперь продают их по завышенным ценам. Ярославцы возмущены этим фактом и требуют вмешательства властей. Министерство спорта Ярославской области заявило, что речь может идти не только о перепродаже билетов, но и о мошенничестве, борьбой с которым занимается ХК «Локомотив».

«Регулярно специалистами выявляются и блокируются фишинговые сайты и фейковые аккаунты. На информационных ресурсах клуба ведется большая разъяснительная работа предупредительного характера, чтобы пользователи соцсетей проявляли максимальное внимание и бдительность, и не попадались на мошеннические действия злоумышленников»,— цитирует портал министерство спорта Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году для борьбы с перекупщиками клуб ужесточил правила возврата билетов. В пятом матче серии «Локомотив» может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Гагарина. Игра состоится 21 мая на «Арене 2000» в 19.30.

Антон Голицын