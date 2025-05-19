Онлайн-очередь за билетами на матч «Локомотива» превысила 100 тысяч человек

Ярославский ХК «Локомотив» открыл продажу билетов на матч №5 финальной серии Кубка Гагарина, который состоится 21 мая в «Арене-2000». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Билеты поступили в продажу в 11:00 19 мая. К 11:52 очередь за билетами на сайте «Локомотива» составила 108259 человек. По данным на 12:30, очередь снизилась до 87,5 тыс. человек. Также билеты продают в кассах «Арены-2000». Судя по кадрам из соцсетей, там выстроилась уже реальная очередь болельщиков.

Напомним, что сегодня «Локомотив» играет в Челябинске. Счет в серии — 2-1 в пользу ярославцев.

Алла Чижова