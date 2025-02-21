«Локомотив» поменял правила возврата билетов из-за борьбы с перекупщиками

Ярославский ХК «Локомотив» с 1 марта меняет правила возврата билетов «в рамках борьбы с их незаконной продажей неуполномоченными лицами». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Речь идет о тех людях, которые покупают билеты на хоккей заранее, а затем перепродают их дороже. Непроданные билеты перекупщики сейчас могут вернуть по номинальной стоимости, если возврат происходит более чем за сутки. С 1 марта полная стоимости билетов будет возвращаться в случае обращения не позднее, чем за 10 дней до матча. При обращении за 5-10 дней будет возвращаться 50% стоимости. Если возвращать билетов за 3-5 дня до события — 30%. В случае меньшего срока деньги возвращаться не будут.

Сейчас открыта продажа билетов на домашние матчи «Локомотива» в марте. 10 марта железнодорожники сыграют с «Северсталью», 14 марта — «Нефтехимиком», 17 марта — «Адмиралом».

Алла Чижова