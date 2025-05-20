Медведев: без гарантий для России по Украине события пойдут по тяжелому сценарию

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости документально оформленных и проверяемых гарантий в процессе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Москва не может полагаться на устные обещания Запада и Киева, так как прошлый опыт показал, что доверять им нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Верификация, контроль — это то, что определяет будущее международных отношений»,— подчеркнул господин Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что для России важна именно юридическая фиксация обязательств, которая позволит доверять договоренностям.

Он также заявил, что в случае отсутствия таких надежных документов ситуация на Украине будет развиваться по «гораздо более сложному и тяжелому сценарию». «Вот все, что мы можем сказать на тему доверия в международной сфере»,— заключил зампред Совбеза.

Накануне, 19 мая, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Господин Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Защищенная связь».