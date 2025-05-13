Стоимость «квадрата» на вторичном рынке Петербурга выросла до 214 тысяч рублей

За прошедший апрель медианная стоимость одного квадратного метра в Петербурге на вторичном рынке выросла до 214 тысяч рублей, показав прирост в 0,2%. Соответствующее исследование опубликовали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Таким образом медианная стоимость квартиры в этом сегменте с учетом всех классов и типов стоимости составила 10 млн рублей. Средняя площадь лота на вторичном рынке в городе на Неве составляет 52,7 кв. м.

Лидером по росту цены на «квадрат» среди городов-миллионников стала Пермь (106 тыс. рублей, +3,4%). Следом расположились Ростов-на-Дону (123 тыс. рублей, +1,8%) и Екатеринбург (125 тыс. рублей, +1,4%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что квадратный метр в новостройках Петербурга подорожал до 274,9 тысяч рублей. По словам девелоперов, стоимость жилья растет на фоне инфляции, удорожания стройматериалов и рабочей силы.

Андрей Маркелов