Пермь посетит глава российского МИДа и генсек «Единой России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пермь 29 мая, где примет участие в международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

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Дипломат отметила, что форум организует российский парламентский «Евразийский диалог» при поддержке «Единая Россия», администрации губернатора Пермского края, а также Министерства иностранных дел России. Кроме того, в мероприятии примут участие видные политические и общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира, добавила она.

Также в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством господина Лаврова. «Основной темой заседания будет содействие развитию внешних связей субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием возможностей партийной парламентской и народной дипломатии», - цитирует ТАСС.

По данным «Ъ-Прикамье», также в этот день Пермь посетит генеральный секретарь «Единой России» Владимир Якушев.