Пермь посетит глава российского МИДа и генсек «Единой России»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Пермь 29 мая, где примет участие в международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.
Дипломат отметила, что форум организует российский парламентский «Евразийский диалог» при поддержке «Единая Россия», администрации губернатора Пермского края, а также Министерства иностранных дел России. Кроме того, в мероприятии примут участие видные политические и общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира, добавила она.
Также в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством господина Лаврова. «Основной темой заседания будет содействие развитию внешних связей субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием возможностей партийной парламентской и народной дипломатии», - цитирует ТАСС.
По данным «Ъ-Прикамье», также в этот день Пермь посетит генеральный секретарь «Единой России» Владимир Якушев.